Луческу прокоментував поразку від "Ювентуса" у ЛЧ, розповівши про "фатальні помилки"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, коментуючи поразки від "Ювентуса" в Лізі чемпіонів, зазначив, що помилки його команди в обороні як наслiдок позначилися на рахунку.

За словами румунського фахівця, у "Динамо" було кілька моментів, які футболісти не довели до кінця.

"Позначилася індивідуальна сила гравців "Ювентуса". Дуже складно грати в обороні, коли у тебе 21-річні і 18-річні гравці. Допущені помилки були фатальними. У "Ювентуса" було 6 моментів – 3 вони не забили. Я кажу хлопцям, що ми постійно граємо на 50%: перший тайм з "Барселоною", перший тайм з "Ювентусом" вдома, перший тайм в Будапешті – ми весь час не доводимо до кінця. Ми ростемо, розвиваємося, це величезний досвід для наших молодих гравців", – цитує Луческу tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Головний тренер зізнався, що є моменти, коли його молоді гравці не приймають правильних рішень.

"Наприклад, при 0:1 у другому таймі ми контролювали м'яч, добре грали. Але одна помилка – Попов ввів м'яч в центрі, обрізався, і відразу пішла контратака суперника і ми пропустили. Ці моменти ми не повинні допускати. Я кажу гравцям, що вони не повинні порушувати принципів гри. Я хлопцям говорив, що гравці "Ювентуса" потужні, добре оснащені, але вони не грають в короткі передачі, їм потрібні вільні зони для розвитку атак. Ми не давали цих можливостей за винятком тих помилок, коли дозволили супернику наблизитися до воріт і забити голи", – заявив Містер.

В кінці пресконференції Луческу зазначив, що для "Динамо" зараз найголовніша гра проти "Ференцвароша". "Вона дозволяє вийти в євровесну", – уточнив румунів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру ЛЧ "Ювентус" – "Динамо" завершився з рахунком 3:0.