Луческу прокоментував поразку від "Ювентуса", розповівши, що буде з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після поразки від "Ювентуса" зізнався, що виграла команда, яка була сильнішою й досвідченішою.

За словами Містера, київській команді в Лізі чемпіонів тепер треба сконцентруватися на зустрічах із "Ференцварошем", оскільки "Ювентус" і "Барселона" – команди, які трохи вищі за рівнем.

"Організація гри і сама гра наших футболістів дає надію на майбутнє. Не можна сказати, що ми грали погано, ми грали дуже добре. До арбітрiв у мене немає питань. Може, тільки не треба було свистіти, коли зафіксували фол із боку Вербича. Арбітр давав грати. Суддівство було належним Лізі чемпіонів", – цитує Луческу Tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Румунський наставник вказав на гравців "Ювентуса", у яких інший рівень техніки.

"Два пропущені голи після двох помилок через відсутність досвіду. Могли краще зіграти в обороні. Може, 0:2 занадто багато для такої гри. У кінці матчу ми заслуговували забити один гол, але якщо брати в загальному, то "Юве" був сильнішим і заслужено виграв. Задоволений грою, але не задоволений помилкою на 46-й хвилині, після якої ми пропустили гол. Це повністю змінило картину на полі. Ми виходили на другий тайм для того, щоб ризикнути, забити гол й виграти матч. Ми зробили це запізно", – підсумував Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру ЛЧ "Динамо" – "Ювентус" завершився з рахунком 0:2. Дублем відзначився Мората. Це стало першою поразкою віцечемпіона України за Луческу в офіційних зустрічах.