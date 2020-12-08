Луческу прокоментував перемогу "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, коментуючи перемогу в Лізі чемпіонів над "Ференцварош", заявив, що головне тут результат, а гра залишається на другому плані.

Румунський наставник визнав, що його підопічні грали проти дуже гарної і мотивованої команди, яка хотіла перемогти, "лізла вперед і робила все можливе для цього".

"Через погане поле було важко контролювати м'яч. Я дуже задоволений, що ми виграли. Нам треба було бути організованими в обороні, щоб не пропустити швидкі атаки або контратаки суперника. "Ференцварош" має в своєму розпорядженні дуже швидких і технічних гравцiв, нам не можна було давати їм простір, щоб вони виходили в атаку", – цитує Містера tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол"

Луческу в черговий раз підкреслив, що в іграх з "Ювентусом" і "Барселоною" в тій ситуації, в якій знаходиться український клуб, у нього було дуже мало шансів.

"Я спочатку знав, що ми будемо боротися з "Ференцварошем" за вихід далі. Наразi нам ще рано змагатися з "Ювентусом" і "Барселоною". З цими командами ми проводили непогані тайми, але робили тільки півсправи, завершували розпочате. На даний момент ми здатні на таке. Ми зробили дуже хороші речі в цьому році: ми на 1-му місці в УПЛ, виграли Суперкубок, вийшли в ЛЧ і євровесну. Хлопці ростуть, це дуже приємно. Дуже складно вигравати після поразок, дух переможця потрібно заслужити. Ми показали характер, це найважливіше", – підсумував тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" – "Ференцварош" завершилася з рахунком 1:0.