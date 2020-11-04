Луческу прокоментував гру "Динамо" з "Барселоною" в Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 00:56, 5.11.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу в грі з "Барселоною" зазначив дії 18-річного голкіпера киян Руслана Нещерета.

На думку румунського фахівця, незважаючи на бляклий початок зустрічі, якістю гри своїх підопічних він задоволений.

"Добре зіграли, але почали матч не дуже. Дозволили супернику наблизитися до штрафного. Складно блокувати Мессі. Як мені сказали помічники, пенальті був не зовсім справедливим. Потім ми стали грати набагато краще, багато разів виходили один на один, але відсутність досвіду зіграло важливу роль. Заслужили як мінімум нічию, але з огляду на всі фактори, я задоволений хлопцями. Нещерет зробив фантастичні сейви. Це дало впевненість командi. Для нього це був дуже хороший дебют", – цитує Луческу "Динамомания" з посиланням на телеканал "Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" завершилася з рахунком 2:1. Гол на рахунку Циганкова.

Після поєдинку Віктор зізнався, що "біло-сині" заслуговували на нічию.

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