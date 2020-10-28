Луческу прокоментував гру "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишився задоволений лише першим таймом матчу з "Ференцварошем".

За словами румунського фахівця, його підопічні після перерви не реалізували кілька підходів до воріт.

"Неправильно приймали рішення. Намагалися обіграти за рахунок індивідуальних якостей, коли потрібно було грати в пас. Ми домінували, але отримали перший гол. Після цього суперник відчув кураж і почав більше атакувати. При другому пропущеному голі мені здалося, що був фол в атаці. Незрозуміло, як суперник забив. Потрібно переглянути цей момент", – цитує Луческу "Динамомания" з посиланням на телеканал "Футбол".

Містеру шкода втрачених очок.

"Ми грали краще і заслуговували на перемогу. Не змогли виграти через помилки в обороні і в атаці. Але ми взяли очко. Є домашня гра. Будемо рухатися далі. Не збираємося здаватися, але важко грати в компанії з "Барселоною" і "Ювентусом", – підсумував Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 2-го туру Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо" завершилася з рахунком 2:2.