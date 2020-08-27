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Луческу прокоментував гнів з боку фанатів "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
5,7 т.
Мірча Луческу

Мірча Луческу відреагував на акції київських ультрас. ФК "Динамо" Київ

Гнівна реакція фанатів київського "Динамо" на прихід до клубу екснаставника "Шахтаря" Мірчі Луческу можна пояснити і природна.

Про це заявив сам румунський фахівець в інтерв'ю Telekom Sport, коментуючи перемогу над "Шахтарем" у Суперкубку України. Він зазначив, що зробить все для того, щоб підняти рівень своєї нової команди.

"Негативна реакція фанатів – це нормально, в них відіграли свою роль почуття. Ми, тренери, досить професійні, щоб повністю забути те, що вже відбулося. Відчуття – це одне, а професіоналізм – інше. Я ціную і не забуваю період, проведений в "Шахтарі", але пройшло вже чотири роки з тих пір, як я залишив "Шахтар", і мені потрібно було брати участь в змаганнях, в яких я відчуваю себе живим. Я зобов'язаний докласти зусиль, щоб підняти рівень київського "Динамо", – заявив Луческу.

Нагадаємо, ультрас киян влаштували акції проти призначення Мірчі Луческу тренером "біло-синіх". На стартовому матчі УПЛ з "Олімпіком" вболівальники прорвалися на стадіон і вигукували неприємні речівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий шоумен і кандидат в мери Києва Сергій Притула назвав прихід Мірчі Луческу до "Динамо" пекельним пеклом.

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ФК Динамо КиївМірча Луческу
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