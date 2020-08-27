Луческу прокоментував гнів з боку фанатів "Динамо"

Гнівна реакція фанатів київського "Динамо" на прихід до клубу екснаставника "Шахтаря" Мірчі Луческу можна пояснити і природна.

Про це заявив сам румунський фахівець в інтерв'ю Telekom Sport, коментуючи перемогу над "Шахтарем" у Суперкубку України. Він зазначив, що зробить все для того, щоб підняти рівень своєї нової команди.

"Негативна реакція фанатів – це нормально, в них відіграли свою роль почуття. Ми, тренери, досить професійні, щоб повністю забути те, що вже відбулося. Відчуття – це одне, а професіоналізм – інше. Я ціную і не забуваю період, проведений в "Шахтарі", але пройшло вже чотири роки з тих пір, як я залишив "Шахтар", і мені потрібно було брати участь в змаганнях, в яких я відчуваю себе живим. Я зобов'язаний докласти зусиль, щоб підняти рівень київського "Динамо", – заявив Луческу.

Нагадаємо, ультрас киян влаштували акції проти призначення Мірчі Луческу тренером "біло-синіх". На стартовому матчі УПЛ з "Олімпіком" вболівальники прорвалися на стадіон і вигукували неприємні речівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий шоумен і кандидат в мери Києва Сергій Притула назвав прихід Мірчі Луческу до "Динамо" пекельним пеклом.

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