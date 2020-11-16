Луческу прокоментував чутки про те, що збирається йти з "Динамо"

Наставник "Динамо" Мірча Луческу спростував чутки про те, що збирається залишити посаду головного тренера киян.

У коментарі виданню Footboom румунський наставник заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Він не знає, хто міг це придумати.

"Не знаю, звідки така інформація взялася, хто її придумав. Вона абсолютно не відповідає дійсності, я продовжую, як і раніше, працювати з клубом", – розповів Луческу.

Нагадаємо, що Містер очолив київський клуб влітку 2020 року. За цей час команда провела 16 матчів під його керівництвом, здобувши 10 перемог і 3 поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в румунських ЗМІ з'явилися чутки, згідно з якими Луческу нібито залишить пост тренера "Динамо" через пандемію коронавірусу.