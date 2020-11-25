Луческу прокоментував 0:4 від "Барселони", сказавши, що його найбільше засмутило

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після поразки в 4-му турі Ліги чемпіонів від "Барселони" (0:4) вважає, що в другому таймі каталонці показали свій справжній рівень.

Румунський наставник зазначив різницю в якості, техніці, швидкості рішень, рухів, комбінацій.

"Незрозуміло, чому ми кинули грати після першого пропущеного. Дуже незадоволений, що в рідкісних контратаках був відсутній останній пас. Ми могли щось забити. Молоді гравці "Барселони" переграли нас. У них дуже мобільна команда з великим бажанням. Їх було неможливо зупинити. може, удача була на боці "Барселони". Перший удар в створ воріт закінчився голом. Потім був другий гол після кутового і ми вже не грали. Дуже багато помилок допустили. Що найбільше засмутило – ми програвали єдиноборства", – цитує Містера tribuna. com з посиланням на телеканал "Футбол".

Луческу зізнався, що було складно на щось розраховувати, граючи з "Ювентусом" і "Барселоною".

"Мені з самого початку було ясно, що будемо боротися за євровесну. Потрібно сконцентруватися на наступний матч, чемпіонат. Сподіваюся, ще повернуться гравці після коронавiрусу. По Попову було видно, що він не готовий. Він тільки два дні тренувався після COVID-19 в загальній групі. Хочеться, щоб скоріше пройшов період реабілітації і гравці швидше повернулися в обойму. Було складно весь цей період без хворих і травмованих", – сказав Луческу

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник "Динамо" за Лігу Європи угорський "Ференцварош" на останніх секундах програв "Ювентусу", дозволивши киянам залишитися на третій сходинці в групі G.