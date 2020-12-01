Луческу про смерть Марадони: він заблукав

Максим Іншаков Футбол 20:03, 1.12.2020 Оновлено: 20:24, 1.12.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що й після смерті Дієго Марадона залишається для всіх великим чемпіоном, унікальним і винятковим гравцем.

Румунський наставник шкодує, що легенда світового футболу так пішов із життя.

"Я пам'ятаю наші зустрічі й протистояння на полі, я їх ніколи не зможу забути. Мені шкода, що після такої кар'єри футболіста, не було настільки ж успішної подальшої кар'єри. Дієго заблукав після того, як пішов на пенсію, й ніхто йому не допоміг, дуже сумно бачити, чим це закінчилося. Я сподіваюся, що він спочиває з миром", – сказав Луческу в інтерв'ю tuttomercatoweb.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося, можливо, останнє прижиттєве відео з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер у середу, 25 листопада.

Зазначимо, що Ліонель Мессі в матчі Примери вшанував пам'ять Марадони й отримав за це жовту картку.

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