Луческу про прихід в "Динамо": трохи зіпсував стосунки з вболівальниками "Шахтаря"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що його перехід в столичний клуб вплинув на ставлення з боку вболівальників донецького "Шахтаря", де фахівець працював 12 років.

Про це він заявив в інтерв'ю Tuttosort. При цьому він зазначив, що просто не міг відмовитися від пропозиції президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса.

"Чому я прийшов в "Динамо"? Коли ви досягаєте певного рівня, вам не хочеться опускатися нижче. Звичайно, я знаю, що трохи зіпсував стосунки в уболівальниками" Шахтаря ". Але я просто хочу залишатися активним. У мене був період, коли я хотів зупинитися, рік сидів удома. Але футбол – це моє життя. Я дуже сумував за ним. Тому не міг відповісти "ні", – наводить слова Луческу calciomercato.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу розповів про свої очікування від стартового матчу Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" 20 жовтня зіграє з "Ювентусом".