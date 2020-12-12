Луческу про посилення "Динамо" в міжсезоння: є два шляхи

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу на пресконференції після гри з "Колосом" з Ковалівки зізнався, що питання посилення київської команди вирішує не він, але при цьому є два стратегічних шляхів розвитку.

За словами Містера, якщо керівництво і шанувальники готові терпіти, то потрібен ще один рік. Якщо терпіння немає, потрібно відразу посилюватися.

Луческу звернув увагу на рекорд "Динамо" в Лізі чемпіонів, де відразу 20 вихованців клубної академії брали участь у груповому етапі.

"Це добре, але потрібно підкріплення, щоб щось змінити на рівні, на який ми піднялися. Потрібно зростання, а, значить, потрібен час, щоб ці гравці виросли до такого рівня, на якому ми хочемо грати. 18-21 рік – це дуже молоді футболісти", – цитує румунського фахівця пресслужба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 13-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Динамо" – "Колос" завершилася з рахунком 2:2. У цій грі суддя Ігор Пасхал видалив двох футболістів і поставив два пенальті.