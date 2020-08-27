Луческу про перемогу над "Шахтарем": такі матчі випадково не виграють

Олександр Чеканов Футбол 17:40, 27.08.2020

Перемога київського "Динамо" над донецьким "Шахтарем" в Суперкубку України не була випадковою, адже футболісти "біло-синіх" чітко розуміли, з чим їм доведеться зіткнутися на поле.

Про це в інтерв'ю Telekom Sport заявив головний тренер столичної команди Мірча Луческу.

"Шахтар" був фаворитом, це нормально. Київське "Динамо" втратило шість гравців через травми та зараження COVID-19. Я не кажу про інвестиції в "Шахтар", куди прийшли талановиті гравці. Я покладався на організацію та інтелект. Вони домінували у грі, у них теж були кращі моменти, але перемога була на нашому боці. Результат був важливий. Матчі, до яких готуються, випадково не виграють", – сказав румунський тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу назвав природною негативну реакцію фанатів "Динамо" на своє призначення новим головним тренером команди.

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