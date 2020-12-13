Луческу про майстерність Селезньова: він розуміє як симулювати і як кричати

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував інцидент в матчі проти "Колоса", коли арбітр Ігор Пасхал поставив пенальті, після падіння в штрафній Євгенія Селезньова.

За словами румунського фахівця, нападник клубу з Ковалівки з високою майстерністю вміє продемонструвати все те, що потрібно побачити арбітру в цей момент, і розуміє, як отримати максимальну вигоду в таких ситуаціях.

"Він знає як симулювати, як кричати. І зміг зловити молодого недосвідченого Миколенко, який зачепив його в момент розвороту. Якщо дивитися останній кадр, то виходить, що він мало не вбив Селезньова", – цитує Луческу прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 13-го туру Прем'єр-ліги України між столичним "Динамо" і "Колосом" пройшла на замерзлому полі стадіону ім. Лобановського і завершилася з рахунком 2:2.

Після матчу Луческу не зміг стримати емоцій, коментуючи цей результат.