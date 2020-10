Луческу про фанатів "Динамо": сподіваюся, вони передумають

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу висловив надію на те, що фанати команди змиряться з його приходом в клуб.

Про це досвідчений румунський фахівець заявив в інтерв'ю Four Four Two, пише Footboom. Він також зізнався, що із задоволенням прийняв пропозицію керівництва "біло-синіх".

"У "Динамо" багато молодих хлопців, і я хочу отримати від них максимум. "Шахтар" став для мене приголомшливою історією, але це вже в минулому. Ніколи не зможу забути, що пережив там, але я професійний тренер. У "Динамо" був важкий період, тому я захотів зробити щось хороше для цієї команди. У мене немає проблем з фанатами. Я усвідомлюю, що подібний виклик зміг би витримати не кожен. Сподіваюся, що ультрас передумають та візьмуть до уваги сміливість мого вчинку. Я хочу працювати день за днем, і сподіваюся, що моє здоров'я дозволить робити це", – сказав Луческу.

