Луческу про чутки щодо роботи в "Динамо": вперше я виглядаю боягузом по відношенню до клубу

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишився вкрай незадоволений чутками, згідно з якими він нібито збирається залишити київський клуб в зимове міжсезоння.

В інтерв'ю виданню Sport.ro румунський фахівець заявив, що такі новини підривають його стосунки з людьми навколо і виставляють його боягузом. За словами наставника столичної команди, він повністю зосереджений на підготовці "Динамо" до вирішальних матчів і займається плануванням тренувальних зборів клубу.

"Такі новини шкодять мені та моїм стосункам з людьми навколо. Я не знаю, як можна вигадувати щось подібне, особливо в нинішні часи. Вперше я виглядаю боягузом по відношенню до мого клубу. Зараз люди в світі повинні бути більш уважними до новин, які з'являються в ЗМІ. Я готую команду до вирішальних матчів, незважаючи на проблеми з коронавірусом, намагаюся організувати тренувальний табір в зимове міжсезоння. Я не здаюся і сподіваюся доопрацювати контракт до кінця", – сказав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Містер нібито збирається залишити "Динамо" взимку через пандемію коронавірусу.