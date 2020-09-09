Луческу ухвалив важливе рішення через ультрас "Динамо" – ЗМІ

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу ухвалив рішення жити на заміській базі команди в Конча-Заспі.

Як повідомляє видання Ziare, румунський фахівець відмовився від квартири в Києві, оскільки не хоче мати справу з ультрас столичного клубу, які продовжують висловлювати невдоволення його призначенням на пост наставника "Динамо", незважаючи на перемогу в Суперкубку України над "Шахтарем".

Зазначимо, що раніше Луческу відповів уболівальникам киян, заявивши, що його не цікавлять їхні протести, оскільки він повністю сконцентрований на грі та результатах команди.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 вересня, столичний клуб прийме "Десну" в межах другого туру української Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський фахівець зажадав провести часткову реконструкцію бази "Динамо" в Конча-Заспі.