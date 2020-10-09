Луческу пояснив, чому "нового Шевченка" не продали в "Болонью"

Михайло Морозов Футбол 16:57, 9.10.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому київський клуб не продав нападника Владислава Супрягу в "Болонью".

В інтерв'ю виданню Tuttosport він заявив, що італійський клуб запропонував занадто низьку ціну за футболіста.

"За ту ціну, яку запропонувала за Супрягу "Болонья", його було неможливо продати", – цитує лаконічну відповідь Луческу видання TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що італійці запропонували за українського футболіста 12 млн євро та бонуси, проте президент киян Ігор Суркіс хотів отримати за нападника не менше 15 млн євро. Пізніше власник "Динамо" поставив крапку в трансферній сазі імені Владислава, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко, відомий за виступами в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, назвав "новим Шевченком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб оголосив про підписання нового контракту з Супрягою.

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