Луческу повторив "розгромний" рекорд Лобановського

Впевнена перемога "Динамо" над "Гентом" в матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів стала 20-ю розгромною вікторією для Мірчі Луческу в єврокубках на чолі українських клубів і перша з київською командою.

13 розгромів підопічні Луческу нанесли суперникам в Лізі чемпіонів і 7 – в Лізі Європи (Кубку УЄФА).

Луческу за цим показником повторив рекорд легендарного Валерія Лобановського. На третьому місці розташувався Мирон Маркевич з 8 перемогами на чолі "Металіста" і "Дніпра", повідомляє sport.ua.

Луческу повторив досягнення Валерія Васильовича Лобановського sport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Гент" відбулася на столичному НСК "Олімпійський" 29 вересня і завершилася з рахунком 3: 0.

Після поєдинку Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди, зазначивши що задоволений рахунком на табло, але не задоволений якістю футболу, який показали його підопічні.

Відзначимо, що перший поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів з "Гентом" став для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу 136-м в єврокубках з українськими клубами. Таким чином 75-річний Містер побив досягнення Лобановського, яке трималося 19 років.