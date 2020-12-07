Луческу: поки "Динамо" не обіграє топклуб, нас вважатимуть командою Ліги Європи

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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Мірча Луческу

Футболістам київського "Динамо" потрібно навчитися обігравати топклуби, щоб вийти на новий рівень.

Таку думку напередодні матчу Ліги чемпіонів з угорським "Ференцварошем" висловив головний тренер команди Мірча Луческу. Він також додав, що його підопічні зобов'язані обіграти суперника і пробитися в плей-оф Ліги Європи.

У "Ференцвароша" дуже розширений склад. У них кілька угорців, а решта 20 гравців легіонери. І в цьому плані у них більше варіантів для ведення ігри. У нас немає такого розмаїття, наш склад приблизно відомий. Поки нам складно протистояти грандам, зокрема, через суддів. У Барселоні не дали пенальті на Буяльському, у Турині – на Вербичі. Поки ми не обіграємо якусь велику команду, нас вважатимуть командою Ліги Європи. Дуже важливо, щоб ми виграли у "Ференцвароша", продовжили євровесну, щоб на нас зважали", – сказав Луческу на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, що "Динамо" і "Ференцварош" набрали по одному очку в групі G. Киян для виходу в Лігу Європи влаштує перемога або нічия з рахунком 0:0, 1:1 і 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів, що відчуває перед поверненням до Києва на гру з "Динамо".

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