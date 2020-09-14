Луческу поділився очікуваннями від матчу з АЗ

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу пообіцяв складний матч нідерландському АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це румунський фахівець заявив на прес-конференції перед грою. Він також зазначив, що його підопічні добре знайомі з можливостями суперника.

"Команда АЗ підготувалася до гри з нами, у них було 7-8 ігор перед матчем з "Динамо". У сучасному футболі все відомо про суперника, тут важливо, як ти підготуєшся і як станеш на поле проти майбутнього опонента. Більшість ігор вони зіграли вдома, тому виїзд до Києва буде для них складним. Ми вмотивовані і хочемо перемогти. Ми знаємо їх гравців, знаємо склад АЗ. Багато талановитої молоді, яка виросла в клубі і давно грає разом", – цитує Луческу Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали київське "Динамо" фаворитом у протистоянні з АЗ в Лізі чемпіонів.

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