Луческу побив "вічний" рекорд Лобановського

Максим Іншаков Футбол 00:53, 24.09.2020 Оновлено: 00:54, 24.09.2020

Поєдинок плей-оф Ліги чемпіонів з "Гентом" став для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу 136-м в єврокубках з українськими клубами. Таким чином 75-річний Містер побив досягнення легендарного Валерія Лобановського, яке трималося 19 років.

Під керівництвом румунського наставника "Шахтар" і "Динамо" провели 90 матчів в Лізі чемпіонів (88 і 2 відповідно), а "гірники" ще 45 – в Лізі Європи (Кубку УЄФА) та 1 – в Суперкубку УЄФА, повідомляє sport.ua.

Повний список тренерів-рекордсменів виглядає наступним чином:

Мірча Луческу став тренером-рекордсменів
sport.ua

Як повідомляв матч "Гент" – "Динамо" пройшов в Бельгії і завершився з рахунком 1:2. Вирішальний гол забив Карлос де Пена. Пізніше був опублікований "Гент" – "Динамо": опубліковано відеоогляд матчу

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