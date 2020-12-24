Луческу: моє повернення вийшло приголомшливим

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що пандемія коронавірусу стала єдиною темною плямою в хорошому для нього 2020 році.

В інтерв'ю виданню AS.ro румунський фахівець розповів, що повернувся у футбол з великим ентузіазмом, а хороші результати зробили його камбек приголомшливим. Він також зізнався, що переживав важкі часи, перебуваючи без тренерської роботи.

"Якби не пандемія, цей рік був би дуже хорошим. Я повернувся у футбол, і це чудово. Небагато людей помітили, що я в свої 75 років був сповнений ентузіазму. Мої знання дозволили мені повернутися, а хороші результати зробили цей камбек приголомшливим. Я страждав, коли нікого не тренував, а єдиною віддушиною для мене були успіхи сина Развана (він теж працює тренером – Ред.). Думаю, що якби не він, то у мене б почалися серйозні емоційні проблеми. Ми разом пройшли цей період, а з серпня ситуація почала налагоджуватися", – розповів Луческу.

Нагадаємо, що Містер був призначений тренером "Динамо" в кінці липня. З киянами він завоював Суперкубок України, потрапив у груповий турнір Ліги чемпіонів, а потім вийшов у плей-оф Ліги Європи. Після першого кола його підопічні лідирують в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що Луческу можна порівняти тільки з легендарним Валерієм Лобановським.