Луческу оцінив гру "Динамо" в переможному матчі з "Гентом"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував перемогу своїх підопічних у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента" (2:1).

Наставник киян залишився дуже задоволений результатом поєдинку, але нагадав, що для виходу в груповий етап ЛЧ необхідно вдало виступити і в матчі-відповіді.

"Як я вчора і говорив, головне в цій грі – результат, і ним я дуже задоволений. Другий тайм дався нам краще. Попереду у нас ще гра у відповідь, і ми повинні вже починати готуватися до неї. Сьогодні ми почали дуже добре, забили швидкий м'яч, і я сподівався, що нам вдасться забити і другий, і третій гол. Але, на жаль, ми втратили нитки гри, і суперники, піймавши кураж, створили тиск на наших захисників і заробили стандарт, з якого і відігралися в першому таймі" , – цитує слова Луческу офіційний сайт української команди.

Румунський фахівець розповів, що не наважився робити заміни в перерві, оскільки в таку гру було дуже непросто увійти.

"Гра була швидкою, в тому числі через те, що поле було слизьким, було багато контактної боротьби, тому я вирішив нічого не змінювати в перерві, а зробити заміни в другому таймі, оскільки дуже важко входити в таку гру", – підсумував наставник "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу побив "вічний" рекорд легендарного Валерія Лобановського.