Луческу оцінив гру "Динамо" в матчі з "Львовом"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що його футболісти в поєдинку проти "Львова" самі ускладнили собі гру

За словами Містера, гравці вийшли на поле, вважаючи заздалегідь, що вже виграли і робили дитячі помилки.

"Ми не грали ті схеми, які готували ці дні. Ми більше імпровізували. Суперник був дуже мотивований після минулої поразки. Нам не вдавалося виходити з-під пресингу. Ми всі намагалися робити короткими передачами, що було помилково. Другий тайм грали по-іншому. Гравці, які вийшли, вони робили те то, що належить робити, те, що ми говорили. І відразу створили 4-5 хороших моментів біля чужих воріт", – зазначив Луческу в інтерв'ю FootballHub.

Румунський фахівець відмовився критикувати дії стартового складу, який складався з молодих гравців.

"Ми тут не говоримо тільки про центральних захисників, а говоримо про всі гравців. Всі: Цітаішвілі, Супряга, Шепелєв та Ледньов – вони всі молоді. Але видно, що без двох-трьох досвідчених гравців дуже складно їм грати. Я довіряю гравцям, молодим. І все від них залежить. На тренуваннях вони дуже добре працюють. Залишилося тільки втілити все в життя в іграх. Скоро поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів. Це все-таки напевно залишило відбиток на всіх гравцях, напевно, всi вже думали про цю гру", – сказав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги обіграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львів".

Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1.