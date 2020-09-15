Луческу оцінив гру "Динамо" у матчі відбору Ліги чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 23:11, 15.09.2020 Оновлено: 23:52, 15.09.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з АЗ зізнався, що задоволений результатом.

Містер вдячний хлопцям за виконання всіх тактичних підказок, за божевільну самовіддачу і за терпіння.

"З двох сторін була гранично тактична гра. АЗ ось такими довгими передачами фактично виграв чемпіонат Нідерландів. Але ми дуже ефективно нівелювали ці сильні сторони нашого опонента, перекрили зони за спинами наших захисників, в які грав АЗ. У першому таймі, великою мірою, суперник нічого біля наших воріт не створив", – цитує Луческу "Динамо" від Шурика".

Прокоментував румунський наставник і гру Жерсона Родрігеса.

"Я думав над тим, щоб змінити його в перерві матчу, але все-таки повірив у нього, і він цю довіру виправдав сповна", – підсумував Мірча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.

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