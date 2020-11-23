Луческу оцінив готовність лідерів "Динамо" до матчу з "Барселоною" в ЛЧ

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що не розраховує на лідерів команди Віктора Циганкова і Сергія Сидорчука в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Під час традиційної передматчевої прес-конференції румунський фахівець заявив, що футболісти, які перехворіли на коронавірус, повертаються до тренувань ослабленими. Через це йому довелося змінити процес підготовки до поєдинку з каталонцями.

"Гравці, і не тільки гравці, дуже складно відходять від захворювання цим вірусом. Минулого тижня в обойму повернулися семеро людей, з яких шестеро вже грали з "Інгульцем". Складність полягає в тому, що крім того, що вони не тренувалися довгий час, вони повертаються до роботи дуже ослабленими. Відповідно, тренувальний процес доводиться будувати по-іншому, щоб вони набрали форму. Я трохи форсував підготовку, тому що мені потрібні ці гравці. Що стосується Сидорчука і Циганкова, тільки вчора вони здали негативні тести і, в найкращому випадку, якщо все буде добре, Віктор буде готовий до суботньої гри в чемпіонаті. А Сергій дискваліфікований", – цитує слова Луческу офіційний сайт" Динамо ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Містер розповів, як відсутність Ліонеля Мессі вплине на гру "Барселони" в матчі з його підопічними.