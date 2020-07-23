Луческу офіційно призначено новим тренером "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 15:04, 23.07.2020 Оновлено: 15:23, 23.07.2020

Колишнього тренера донецького "Шахтаря" Мірчу Луческу призначено новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", – цитує офіційний сайт столичного клубу слова президента Ігоря Суркіса.

Ігор Суркіс і Мірча Луческу
ФК "Динамо" Київ

Контракт підписаний на два роки з можливістю пролонгації угоди ще на рік.

Нагадаємо, що Луческу очолював "Шахтар" у 2004-2016 роках, вигравши з "гірниками" вісім чемпіонатів України, шість Кубків, сім суперкубків країни і Кубок УЄФА 2008/09. Залишивши донецьку команду, Містер працював із "Зенітом" у сезоні 2016/17 і збірній Туреччини в 2017-2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками нинішнього сезону "Динамо" стало віцечемпіоном УПЛ, завоювавши путівку в Лігу чемпіонів, і виграло Кубок України.

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