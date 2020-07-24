Луческу очолив "Динамо": спортивні підсумки 23 липня
Мірча Луческу офіційно названий новим головним тренером "Динамо", а в Москві почали знесення "Олімпійського".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 липня.
Крім того, ЗМІ розкрили зарплату Мірчі Луческу в київському "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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