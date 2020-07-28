Луческу не підтвердив, що є тренером "Динамо".

Мірча Луческу не підтвердив інформацію, згідно з якою він буде працювати в київському "Динамо".

"Я не можу нічого підтвердити. Зараз я не можу говорити з журналістами з приводу свого майбутнього", – цитує слова румунського фахівця видання Sport24.

Нагадаємо, що Луческу був призначений тренером команди в четвер, 23 липня. У понеділок, 27 липня, румунські ЗМІ опублікували лист, в якому Мірча заявив, що йде з "Динамо" через вороже ставлення до нього з боку представників ультрас. Президент столичного клубу Ігор Суркіс спростував цю інформацію і сказав, що у команди є тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Луческу Аркадій Запорожану розповів, що лист про відставку його клієнта з поста наставника "Динамо", яке потрапило в пресу, було взято з особистого листування Суркіса-молодшого і румунського фахівця.