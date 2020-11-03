Луческу назвав тактику "Динамо" на матч з "Барселоною"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оригінально відповів на питання журналіста про тактику у майбутньому поєдинку Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Румунський фахівець зізнався, що єдина тактика – це сам матч.

"Наша тактика – грати в футбол. Нічого більше сказати не можу. Так, у нас мало футболістів, подивимося, що буде завтра. Ми сподівалися, що повторяться негативні результати тестів на COVID-19, які ми отримали в Києві, так що це не проблема. Проблеми можуть бути під час гри. Мені, як тренеру, було б краще зіграти цей поєдинок пізніше, але потрібно грати 4 листопада, і ми будемо грати. У нас всього лише 13 футболістів для участі в завтрашньому матчі, і тут вже нічого не зміниш", – цитує Містера пресслужба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 3-го туру групового етапу ЛЧ "Барселона" – "Динамо" пройде в середу, 4 листопада в столиці Каталонії. Початок – о 22.00. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цю зустріч.

У цьому матчі "Динамо" не зможе задіяти одразу 12 футболістів. Основна частина гравців заразилася коронавірусом. Пізніше захисник киян Георгій Цітаішвілі розповів про деякі симптоми.