Луческу назвав своїх помічників у "Динамо" та їхні завдання

Михайло Морозов Футбол 14:32, 30.07.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що легендарні футболісти киян Олег Гусєв і Огнен Вукоєвич будуть дуже важливими фігурами в команді.

"Гусєв і Вукоєвич повинні розуміти мою філософію. Вони будуть дуже важливими фігурами. Олег буде займатися групою атаки. Вуко буде займатися серединою поля. А я буду займатися обороною і контролювати всі ланки. Дуже великий акцент будемо робити на тому, щоб виключити м'язові травми. Михайлов буде тренером воротарів. Михайличенко залишається спортивним директором, з яким ми, впевнений, будемо продуктивно співпрацювати", – сказав румунський фахівець під час офіційної презентації в "Динамо".

Він додав, що тренер з фізпідготовки Дієго Лонго, який раніше працював із сином Луческу Разваном, буде також вирішувати проблеми в організації гри, а молдаванин Еміль Карас стане його особистим помічником і перекладачем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський тренер розповів, як президент "Шахтаря" Рінат Ахметов відреагував на його перехід у "Динамо".

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