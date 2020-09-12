Луческу назвав проблему "Динамо", прокоментувавши сенсаційний результат із "Десною"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував сенсаційний результат 2-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі проти чернігівської "Десни" (0:0).

За словами румунського фахівця, це була складна гра проти дуже організованої команди, яка зробила все можливе, щоб не програти.

"Ми домінували всю гру і створили чимало моментів для взяття воріт, але не вистачало свіжості при завершенні, свіжості в рішеннях і мисленні. У нас зараз складний період. Цього тижня ми втратили Попова і Бурду, сьогодні ще й Тимчик. Була проблема з Родрігесом, який тільки вчора повернувся зі збірної. Також і Кендзьора. Проблема ще в тому, що багато гравців, які були в збірних, не грали, а тільки тренувалися там. Причому тренувалися мало. Це було видно по ходу гри", – цитує тренера пресслужба "біло-синіх".

Луческу не сподобалися паузи в грі.

"Таке відчуття, що я повернувся на сім років тому. Ці паузи зупиняли наш рух і сповільнювали темп. Проте "Десна" заслужила цей результат. А ми повинні робити висновки і не повторювати ці помилки", – підсумував Містер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 15 вересня, "Динамо" проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із нідерландським АЗ. Уже опубліковано список телеканалів, які покажуть цю зустріч.