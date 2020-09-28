Луческу назвав найважливіший момент в підготовці до матчу з "Гентом" у плей-оф ЛЧ

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв участь у передматчевій прес-конференції перед другим поєдинком у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента", який відбудеться у вівторок, 29 вересня.

Як повідомляється на офіційному сайті київської команди, на думку румунського наставника, його підопічним необхідно забути результат першої гри, яка закінчилася мінімальною перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.

"Найважливіше – забути рахунок першого матчу. Очевидно, треба пам'ятати про гру, атмосферу, настрій, який суперник протистоїть нам. А ось про результат треба забути. Нас чекає дуже складна гра проти хорошого суперника. Вони грають під великим тиском, оскільки були незадовільні результати в останніх матчах. Але сама гра, в тому числі в останньому поєдинку, була на високому рівні. тому я чекаю відповідну реакцію від своїх гравців, тому що інакше буде дуже складно", – заявив Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем з "Гентом" "Динамо" розгромило "Минай" в матчі української Прем'єр-ліги з рахунком 4:0. Після гри президент киян Ігор Суркіс розповів, що змінив прихід румунського фахівця на посаду головного тренера команди.