Луческу назвав мету "Динамо" в Лізі чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу назвав вихід до Ліги Європи головним завданням для команди в Лізі чемпіонів.

Про це румунський фахівець заявив в інтерв'ю радіостанції Rai Radio 1. Він також визнав силу суперників по груповому етапу турніру – "Ювентуса" і "Барселони".

"Ми вийшли з важкого періоду, п'ять років "Динамо" не брало участі у Лізі чемпіонів. У команді багато гравців академії, нам вдалося пройти кваліфікацію, але нам ще багато що належить зробити. "Ювентус" заслужили перемогу в матчі першого туру, але це був збалансований матч. Я сподіваюся, що "Ювентус" зможе пройти групу, і я думаю, що вони зроблять це разом із "Барселоною", ми націлені на Лігу Європи", – сказав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило двох лідерів команди через COVID-19 напередодні матчу Ліги чемпіонів з "Ференцварошем".