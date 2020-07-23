Луческу назвали найбільш ймовірним тренером 'Динамо': спортивні підсумки 22 липня

Мірча Луческу назвали найбільш ймовірним кандидатом на пост тренера "Динамо", а в українському футболі прийняли рішення щодо повернення вболівальників на стадіони.

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Крім того, Сергій Ребров відмовився очолити київське "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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