Луческу націлився на бразильського футболіста

Склад київського "Динамо" може поповнитися 24-річним бразильським легіонером, який є гравцем атакуючого плану.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, футболіст має статус вільного агента і вже прилетів до Києва. Очікується, що він приєднається до команди Мірчі Луческу, але вже після того, як проведе деякий час на карантині.

Нагадаємо, що першим трансфером "Динамо" при румунському фахівцеві є підписання попереднього контракту з лівим захисником "Леха" Володимиром Костевичем. Українець стане гравцем киян з січня 2021 року. Дізнавшись про це, польські вболівальники зраділи цьому переходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" може повернути в команду нападника Артема Кравця, який останнім часом виступав за турецький "Кайсеріспор".

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