Луческу може залишити "Динамо" взимку: ЗМІ назвали причину

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може залишити свій пост вже взимку через сімейні обставини.

Як повідомляє видання Ziare, через пандемію коронавірусу вперше в кар'єрі румунський фахівець змушений перебувати далеко від своєї дружини Неллі. Луческу живе один в ізольованій кімнаті на базі "Динамо", яка розташована на околиці Києва, тому він нібито серйозно налаштований на те, щоб піти з команди взимку, якщо продовжиться епідемічний криза.

Відзначається, що зараз румунський фахівець повністю зосереджений на тому, щоб вивести столичний клуб в єврокубкову весну і закріпитися на першому місці в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу розповів, як ледь не відмовився від роботи в "Динамо" через кілька днів після свого призначення.