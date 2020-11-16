Луческу може залишити "Динамо" взимку: ЗМІ назвали причину

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,7 т.
Мірча Луческу

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може залишити свій пост вже взимку через сімейні обставини.

Як повідомляє видання Ziare, через пандемію коронавірусу вперше в кар'єрі румунський фахівець змушений перебувати далеко від своєї дружини Неллі. Луческу живе один в ізольованій кімнаті на базі "Динамо", яка розташована на околиці Києва, тому він нібито серйозно налаштований на те, щоб піти з команди взимку, якщо продовжиться епідемічний криза.

Відзначається, що зараз румунський фахівець повністю зосереджений на тому, щоб вивести столичний клуб в єврокубкову весну і закріпитися на першому місці в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу розповів, як ледь не відмовився від роботи в "Динамо" через кілька днів після свого призначення.

КоронавірусФК Динамо КиївМірча Луческу