Луческу має намір повернути бразильського футболіста в "Динамо" – журналіст

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу хоче, щоб бразильський півзахисник Че Че знову повернувся в київський клуб, повідомив відомий телеведучий Олександр Денисов у своїй програмі на Youtube Денисов Time.

За інформацією журналіста, відомості про можливе повернення гравця в Україну йому надав надійний інсайдер, який заслуговує на увагу.

Нагадаємо, що "Сан-Паулу" підписав Че Че в березні минулого року і клуб повинен виплатити віцечемпіонам України за нього 5 млн євро. І через те, що клуб прострочив терміни по платежах, вже набігла пеня у розмірі 1 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Че Че (справжнє ім'я Данило дас Невес Пінєйро) прийшов в "Динамо" влітку 2018 року. Український клуб заплатив "Палмейрасу" за півзахисника 4.8 мільйонів євро. У 9 іграх бразилець провів на полі 26 хвилин.