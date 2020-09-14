Луческу говорив, що не прийматиме "Динамо", – Срна

Колишній капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна зізнався, що був здивований приходу екстренера команди Мірчі Луческу до київського "Динамо".

Таку заяву легендарний гравець "гірників" зробив в ефірі програми "Великий футбол". Він також додав, що румунський фахівець не збирався приймати пропозицію "біло-синіх".

"Для мене це був сюрприз. Це ще раз доводить, що все в житті буває. Ми спілкувалися, він мені говорив, що, напевно, не прийматиме "Динамо". І за пару днів я читаю, що він підписав контракт з "Динамо". Якщо чесно, я не очікував, що Містер прийме таке рішення. Просто не очікував. Це його рішення. Те, що він зробив для "Шахтаря", ніхто і ніколи у нього не забере", – зазначив Срна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" не зуміло обіграти чернігівську "Десну" у другому турі Прем'єр-ліги і втратило перші очки за Мірчі Луческу.

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