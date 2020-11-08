Луческу єдиною фразою прокоментував 0:3 від "Шахтаря"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після поразки від "Шахтаря" заявив, що зустріч необхідно було перенести.

Весь коментар румунський наставник умістив в одну фразу: "Сьогодні виграв COVID-19, але програв fair play".

За словами Містера, він би ніколи не грав в таких умовах такий важливий матч, навіть, якщо би представляв іншу сторону.

"Я б не зіграв цей матч. Результат чемпіонату повинні вирішувати команди на поле, а не COVID-19. Це все, що я хочу сказати", – підкреслив Луческу в інтерв'ю клубній прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральний матч 9-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" завершився з рахунком 0:3.

На цю гру господарі вийшли в ослабленому складі. Раніше позитивні тести на COVDI-19 здали Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Владислав Супряга, а також Володимир Шепелєв та Богдана Лєднєв.