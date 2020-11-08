Луческу єдиною фразою прокоментував 0:3 від "Шахтаря"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
7,2 т.
Мірча Луческу

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після поразки від "Шахтаря" заявив, що зустріч необхідно було перенести.

Весь коментар румунський наставник умістив в одну фразу: "Сьогодні виграв COVID-19, але програв fair play".

За словами Містера, він би ніколи не грав в таких умовах такий важливий матч, навіть, якщо би представляв іншу сторону.

"Я б не зіграв цей матч. Результат чемпіонату повинні вирішувати команди на поле, а не COVID-19. Це все, що я хочу сказати", – підкреслив Луческу в інтерв'ю клубній прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральний матч 9-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" завершився з рахунком 0:3.

На цю гру господарі вийшли в ослабленому складі. Раніше позитивні тести на COVDI-19 здали Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Владислав Супряга, а також Володимир Шепелєв та Богдана Лєднєв.

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