Луческу дійсно в Києві і вже оглянув базу в Конча-Заспі, – журналіст

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас заявив, що екстренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу прилетів до Києва і вже оглянув базу київського "Динамо".

"Ніякого Мусліна, Б‘єліци, Максимова навіть близько не було у списках кандидатів. Відволікаючі імена, не більше. Від початку "Динамо" було сфокусоване на Реброві та Луческу. Перевага другого – відсутність контрактних зобов’язань. Містер дійсно у Києві і вже оглянув базу у Конча-Заспі", – написав у себе в Twitter Бурбас.

Мірча Луческу прилетів до Києва й оглянув базу "Динамо" Twitter Ігоря Бурбаса

Після закінчення співпраці з "Шахтарем" у 2016 році румунський фахівець у сезоні 2016/17 працював з пітерським "Зенітом", а потім очолив збірну Туреччини, яку тренував у 2017-2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, Мірча Луческу є головним претендентом на пост тренера київського "Динамо".