Луческу дав прогноз на матч "Інтер" – "Шахтар"

Мірча Луческу зізнався, що буде підтримувати "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи проти "Інтера", і назвав свій колишній клуб фаворитом протистояння.

"У "Шахтарі" грають мої діти, ви розумієте? Вони росли разом зі мною. Що стосується фаворита, то я вважаю, що "гірники" зараз виглядають сильніше, ніж "Інтер". Вони впродовж довгого часу грають разом, мають великий досвід виступів у єврокубках і завжди знають, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації", – сказав румунський фахівець в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок між "Шахтарем" та "Інтером" відбудеться в понеділок, 17 серпня, в Дюссельдорфі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий можливий суперник "гірників" у фіналі Ліги Європи.

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