Луческу: дайте грошей – я куплю нових гравців "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу лаконічно відповів на питання про майбутні трнсферах.

Містер заявив, що все впирається в фінансове питання.

Зараз багато гравців поїдуть до збірних. Як на мене, краще їх залишити у нас, якщо вони там не грають. Щоб вони готувалися до ЛЧ. Ми – команда, яка тільки створюється. Чи буду я купувати новачків? Дайте грошей – я куплю нових гравців ", – сказав Луческу в ефірі телеканалу" Футбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Гент" відбулася на столичному НСК "Олімпійський" 29 вересня і завершилася з рахунком 3: 0.

Після поєдинку Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди, зазначивши, що задоволений рахунком на табло, але не задоволений якістю футболу, який показали його підопічні.

Відзначимо, що перший поєдинок плей-офф Ліги чемпіонів з "Гентом" став для румуна 136-м в єврокубках з українськими клубами. Таким чином 75-річний Містер побив досягнення Лобановського, яке трималося 19 років.