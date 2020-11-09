Луческу: COVID-19 в "Динамо" – наша провина

Київське "Динамо" не вжило належних заходів, щоб уникнути спалаху коронавірусу серед футболістів команди.

Про це в коментарі Sport.ro заявив головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. За його словами, він втрачав по декілька гравців через COVID-19 кожен день.

"Зазвичай матчі не повинні проводитися в таких умовах, але у кожного є свої інтереси, щоб скористатися слабкістю суперника. Несправедливо розігрувати титул в такій ситуації. Я втрачав 2-3 гравця щодня, дійшло до того, що у мене залишилося всього 10 гравців. Це наша провина, клубу, що ми не вжили найефективніших заходів. З "Барселоною" ми грали у дуже важких умовах, я не знав, кого посадять на карантин після тесту", – сказав Луческу.

Нагадаємо, "Динамо" втратило відразу 12 футболістів через COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко вніс нові зміни до складу команди перед матчами у листопаді через коронавірус.