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"Ловить рибу": Суркіс розповів про останні слова Хацкевичу

1.3т Читати матеріал російською

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як відбувалася відставка екснаставника команди Олександра Хацкевича після матчу з "Брюгге" і які надії він покладає на новий тренерський штаб.

"У нас із Хацкевичем відбулася телефонна розмова. Я, природно, запропонував йому зустрітися, коли вляжуться емоції, тому що я всю ніч не спав. Поговоривши з ним, я сказав: "Олександре Миколайовичу, відпочивайте! Подумайте, які були допущені помилки. Які були позитивні моменти. Ви — молода людина, вам ще працювати тренером, і якщо не в цій команді, то в інший", - сказав Суркіс в інтерв'ю "Профутболу".

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

AFP

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Суркіс вперше прокоментував призначення Михайличенка

Говорячи про причини свого рішення, Суркіс сказав:

"У нас не було гри в останніх матчах, я підкреслюю, у нас не було і результату. Чому? Мені складно сказати. Думаю, новий тренерський штаб все проаналізує, протестує футболістів. Природно, мене хвилює питання: чому ми провалили початок сезону? Адже були покладені великі надії. За рахунку 2:1 у мене не було впевненості, що ми "Брюгге" переможемо. Якщо була обрана неправильна тактика, неправильна стратегія цих двох матчів — то це питання вже до тренерського штабу. Тому, тренерський штаб сьогодні відпочиває, ловить рибу, а працюють інші люди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Михайличенко дав перший коментар після призначення головним тренером "Динамо".

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Особи
Ігор Суркіс Олександр Хацкевич
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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