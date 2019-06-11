Так званий глава Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха заявив, що найближчим часом команди з окупованого півострова можуть зіграти в Лізі Європи.

Юрій Ветоха

"Переговори з УЄФА йдуть, розмови йдуть, але наскільки вони будуть вірогідні, все залежить від колег із європейської асоціації. Ми тримаємо кулаки... Поки термінів немає, але ймовірність дуже велика. На сьогодні колегії з УЄФА переживають, кажу чесно, саме за персональні санкції, що при приїзді до Криму вони отримають санкції від своїх держав, аж до позбавлення громадянства. Є ймовірність, що на них можуть бути накладені особисті санкції, пов'язані з перетином кордону. Тому я думаю, що ми будемо в подальшому зустрічатися на нейтральних територіях", – цитує Ветоху агентство Р-спорт.

У коментарях інтернет-користувачі висміяли такі фантазії російського чиновника.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тренувальна база футбольного клубу "Таврія" в Криму – головного футбольного клубу півострова і першого чемпіона незалежної України – перетворилася на руїни.

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