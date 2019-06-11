ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Ловіть наркомана": в окупованому Криму заявили про допуск у Лігу Європи

7.6тЧитати матеріал російською

Так званий глава Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха заявив, що найближчим часом команди з окупованого півострова можуть зіграти в Лізі Європи.

Юрій Ветоха

Юрій Ветоха

"Переговори з УЄФА йдуть, розмови йдуть, але наскільки вони будуть вірогідні, все залежить від колег із європейської асоціації. Ми тримаємо кулаки... Поки термінів немає, але ймовірність дуже велика. На сьогодні колегії з УЄФА переживають, кажу чесно, саме за персональні санкції, що при приїзді до Криму вони отримають санкції від своїх держав, аж до позбавлення громадянства. Є ймовірність, що на них можуть бути накладені особисті санкції, пов'язані з перетином кордону. Тому я думаю, що ми будемо в подальшому зустрічатися на нейтральних територіях", – цитує Ветоху агентство Р-спорт.

У коментарях інтернет-користувачі висміяли такі фантазії російського чиновника.

"Ловіть наркомана": в окупованому Криму заявили про допуск у Лігу Європи
"Ловіть наркомана": в окупованому Криму заявили про допуск у Лігу Європи
"Ловіть наркомана": в окупованому Криму заявили про допуск у Лігу Європи
Новини
''Важке становище'': Росія ''кинула'' футбольних зрадників у Криму

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тренувальна база футбольного клубу "Таврія" в Криму – головного футбольного клубу півострова і першого чемпіона незалежної України – перетворилася на руїни.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
26
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Никулина Алена
Никулина Алена
Oгpомное спаcибо всем тeм, кто пoкaзал мнe этoт чудo-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/p4uepk Прocто прoйдя пpocтой oпpоc пoлyчила пoчти пoлугодовyю зaрплату)) Пoльзyйтеcь, покa eсть возможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel