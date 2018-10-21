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''Льоша - cепар'': фанати обсвистали ''російського'' екс-футболіста збірної України

26.9тЧитати матеріал російською

Фанати донецького "Олімпіка" освистали новачка команди Олексія Гая під час матчу 12-го туру Прем'єр-ліги з "Чорноморцем" (1:0).

Олексій Гай у формі

Олексій Гай у формі "Кубані"

Під час поєдинку в Києві, ультрас скандували: "Льоша, скільки платять в "Кубані"?", А також повісили листівки з написом "Сепар". Після матчу фанати кричали "Гай - cепар". Екс- півзахисник збірної України ім поплескав, повідомляє Tribuna .

Листівки

Листівки "Гай - Сепар"

Tribuna

Новини
Конкретна позиція: знаменитий український футболіст Олексій Гай пояснив переїзд до Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL , що колишній футболіст "Шахтаря" Олексій Гай переїхав до Росії з азербайджанської "Габали", куди перейшов у 2015 році з одеського "Чорноморця".

У 2017 році Гай став справжнім героєм 27-го туру Першого дивізіону чемпіонату Росії. Екс-футболіст "Шахтаря" і збірної України врятував життя гравцеві "Мордовії" Олександру Алхазову.

Особа
Олексій Гай
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Олімпік Донецьк
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Що ж так слово Гай ассоциируется со словом пидар? Особенности английских идиом...
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andreyev andrei
andreyev andrei
Махал Махалыч, Особенности хохложопского скудного разума.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Толерасты, блин... )))) То ли дело в злобной России. Правда, хохлы?
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Batkovich Ramzes
Batkovich Ramzes
Все правильно! Всім тим кармільцам треба робити повну обструкцію! Хочеш кормити сімю, бери шпатель, ключ на '32 і пиздуй на завод чи будову і заробляй гроші на сімю. А в футболі - грай в футбол і прославляй клуб і місто і тоді будуть в тебе не тільки гроші, але і слава. Кармільци грьобані.
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