''Льоша - cепар'': фанати обсвистали ''російського'' екс-футболіста збірної України

Фанати донецького "Олімпіка" освистали новачка команди Олексія Гая під час матчу 12-го туру Прем'єр-ліги з "Чорноморцем" (1:0).

Олексій Гай у формі "Кубані"

Під час поєдинку в Києві, ультрас скандували: "Льоша, скільки платять в "Кубані"?", А також повісили листівки з написом "Сепар". Після матчу фанати кричали "Гай - cепар". Екс- півзахисник збірної України ім поплескав, повідомляє Tribuna .

Листівки "Гай - Сепар" Tribuna

Як повідомляв OBOZREVATEL , що колишній футболіст "Шахтаря" Олексій Гай переїхав до Росії з азербайджанської "Габали", куди перейшов у 2015 році з одеського "Чорноморця".

У 2017 році Гай став справжнім героєм 27-го туру Першого дивізіону чемпіонату Росії. Екс-футболіст "Шахтаря" і збірної України врятував життя гравцеві "Мордовії" Олександру Алхазову.