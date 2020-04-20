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20 квітня • оновлено в 16:43
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"Л*йно в обгорточці": відомий футбольний агент жорстко розкритикував чемпіонат Росії

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Відомий футбольний агент Дмитро Селюк розкритикував уболівальників, які насміхаються над чемпіонатом Білорусі, і заявив, що російська першість недалеко від нього пішла.

"Подобається, що говорять про Білорусь. "Що за фігню ми дивимося". А "Слуцьк" із мінімальним бюджетом йде на першому місці. Так половина з тих, хто сміється, нічого не розуміє у футболі. ЦСКА програє "Лудогорцю", а ми говоримо, що білоруський футбол – л*йно. А угорський чемпіонат ви бачили? А болгарський? Зрозуміло, що якщо чемпіонат Білорусі л*йно, то чемпіонат Росії – це л*йно в обгорточці", – цитує Селюка видання Чемпіонат.

Дмитро Селюк

Дмитро Селюк

SportArena

Він зазначив, що в Росії є хороша спортивна інфраструктура, і поставив під сумнів кваліфікацію керівників багатьох клубів.

"Потрібні люди з освітою, які зможуть принести гроші в клуб. Давайте заробимо. А відповідь: "Та швидше вкрасти". Про л*йно в обгортці я пожартував, звичайно. Інфраструктура в Росії гарна, адміністративної складової немає. РФС повинен робити курси для неграмотних керівників клубів. Часом стикаємося з тим, що елементарні речі люди не розуміють", – підсумував агент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда київського "Динамо" Олег Блохін посміявся над порівнянням українського та білоруського чемпіонатів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
чемпіонат Білорусі чемпіонат Росії
Особа
Дмитро Селюк
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