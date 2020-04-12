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12 квітня • оновлено в 12:48
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"Лизун плішивого": російського тренера Вадима Євсєєва загнобили за приниження перед Путіним

7.3т
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Головний тренер російського футбольного Клуа "Уфа" Вадим Євсєєв піддався обструкції в інтернеті після улесливих висловлювань на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Вадим Євсєєв

Вадим Євсєєв

ФК УФА

"Путіну довіряю, всім висловлюванням. Слухаю і вірю. Це наша головна людина в країні. Як можна не вірити президенту? Путін в першу чергу підняв армію з низів, призначив Шойгу. Треба сказати за це спасибі. Путін ставиться до людей добре. Третє – дуже любить нашу країну. Раніше офіцери жили в комуналках, а зараз – в квартирах. Озброєння на вищому рівні. Зараз іншого варіанту, крім Путіна, у нас немає. Так склалися обставини. Ви бачите альтернативу? Навальний? Досить вам, який Навальний? Давайте ще Собчак. Влаштовуєте тут "Смiхопанораму ", – заявив Євсєєв в інтерв'ю Чемпионат.com.

Російські вболівальники не витримали такої потік приниження від відомого фахівця.

"Черговий лизун плішивого", "Вадик непогано самоізолювався з бочкою міцного алкоголю, походу", "Рабська логіка у Вадімки... На таких ось і тримається його режим", "Євсєєв просто камінг-аут робить на очах, виставляючи себе повним ідіотом і посміховиськом", - пишуть користувачі.

"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним
"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв принизливо захопився діями президента Росії Володимира Путіна щодо запобігання епідемії коронавiрусу в країні і був висміяний в мережі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Коментарі
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hunt andres
hunt andres
хо хло ср ань опять возбудилась в сети:-)))
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4
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Это пишут не юзеры,,,,лузеры
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5
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
И это публикует СМИ, которое само является - порохоботом! Мнение тренера, это всего лишь мнение, а не политика. Напомню, что на Украине есть целая армия порохоботов Геращенко, Черновол, Полтава, Березовец.... . Вот это я понимаю, люзунки)))
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Спорт Футбол

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