"Лизун плішивого": російського тренера загнобили за приниження перед Путіним

Головний тренер російського футбольного Клуа "Уфа" Вадим Євсєєв піддався обструкції в інтернеті після улесливих висловлювань на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Вадим Євсєєв ФК УФА

"Путіну довіряю, всім висловлюванням. Слухаю і вірю. Це наша головна людина в країні. Як можна не вірити президенту? Путін в першу чергу підняв армію з низів, призначив Шойгу. Треба сказати за це спасибі. Путін ставиться до людей добре. Третє – дуже любить нашу країну. Раніше офіцери жили в комуналках, а зараз – в квартирах. Озброєння на вищому рівні. Зараз іншого варіанту, крім Путіна, у нас немає. Так склалися обставини. Ви бачите альтернативу? Навальний? Досить вам, який Навальний? Давайте ще Собчак. Влаштовуєте тут "Смiхопанораму ", – заявив Євсєєв в інтерв'ю Чемпионат.com.

Російські вболівальники не витримали такої потік приниження від відомого фахівця.

"Черговий лизун плішивого", "Вадик непогано самоізолювався з бочкою міцного алкоголю, походу", "Рабська логіка у Вадімки... На таких ось і тримається його режим", "Євсєєв просто камінг-аут робить на очах, виставляючи себе повним ідіотом і посміховиськом", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв принизливо захопився діями президента Росії Володимира Путіна щодо запобігання епідемії коронавiрусу в країні і був висміяний в мережі.

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